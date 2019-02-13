指甲油銷情取代「唇膏指數」　經濟愈差愈多人買化妝品

在全球經濟放緩下，國際零售品牌的銷情不免受影響，惟化妝品市場往往可逆經濟而行。過去商界普遍相信「唇膏指數」（lipstick index）是經濟反向指標，經濟愈差銷情愈好。不過，有巿場研究機構指出「唇膏指數」已失去經濟指標的地位，並由指甲油銷情取而代之。

經濟差棄買貴價奢侈品 寧花錢買唇膏

美媒《CNBC》報道，「唇膏指數」由美國化妝品集團Estée Lauder（雅詩蘭黛）前主席Leonard Lauder提出， 2000年初時科網股泡沫爆破，他留意到當時唇膏銷情不跌反升，分析消費者在經濟不景時，會購買較便宜的唇膏，代替其他貴價奢侈品。

自此以後，「唇膏指數」成為一項經濟指標，當唇膏銷情增長時，便反映消費者的購物取向轉趨審慎，亦預告經濟增長開始放緩。全球最大化妝品商歐萊雅（L'Oreal）行政總裁Jean-Paul Agon上周公布業績曾引用「唇膏指數」，解釋集團銷售額創佳績，以及中國化妝品需求強勁。

受中美貿易戰等因素影響，全球經濟明顯放緩。同時，巿場研究機構Euromonitor估計，全球唇妝產品市場到2022年將增長18%。而另一機構TechSci Research則預測，到2023年市場估值將達170億美元。

唇膏人氣下滑 女士流行美甲

不過巿場機構Mintel卻唱反調，直指「唇膏指數」已失效。公司統計2007年至2009年經濟大衰退期間，唇妝產品銷量跌近3%，反駁Leonard Lauder的論點，而其他化妝品人氣大增亦削弱了唇膏作為經濟指標的地位。

分析師Alison Gaither表示，雖然經濟衰退時唇膏銷量跌，但化妝品市場實際有增長，到2020年將再增加3%。她補充，上次衰退「實際上刺激指甲油的銷量，因為女士減少消費，由美容院美甲，改為在家自行美甲。」期內指甲產品銷售增加近12%。