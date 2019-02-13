iPhone銷量欠佳釀供應鏈寒冬　傳半導體廠艾克爾將於台灣裁近百人

蘋果新一代iPhone銷量不如預期，為求谷起銷量，在中港兩個大中華市場，分銷商已分別推出減價優惠。有內地媒體指出，iPhone自1月上旬減價，銷量已明顯增加。行政總裁庫克（Tim Cook），則指出是按匯率作調整售價。雖然減價對產品銷售帶來刺激作用，但是作為零部件供應始終難以即時受惠，更有報道指出供應商之一艾克爾（Amkor），於台灣廠房將於本月底裁員近百人。

全球第2大半導體封測供應商的艾克爾，去年成為蘋果供應商之一。IPhone銷情未如人意，艾克爾難免受波及。據台灣《自由時報》引述公司員工指出，因台灣艾克爾手機業務較重，生產線操作率降低，繼部份員工縮減工作日數後，公司會在月底裁減百人。

數碼通已在官網上，將部份iPhone型號減價，其中iPhone XS 512GB版本減價2050元。（數碼通官網擷圖）

預料本季營業額按季倒退

蘋果手機銷量下跌，以及中美貿易摩擦的影響，對半導體行業造成衝擊。近期艾克爾已因應不景氣，開始調整員工的工作時間，部份負責生產的員工由工作4日休息2日，改為工作2日休息2日，變相減工時兼減薪。

對於有關裁員消息，艾克爾並無正面回應，僅指出會與勞工單位溝通，一切依法處理。

艾克爾剛公布2019年首季業務展望，亦讓人感到行業寒意。公司預料本季營業額介乎8.4至9.2億元（美元‧下同），按季跌14.9至22.3%，毛利率降至介乎9至13%，並錄得淨虧損1,600至6,400萬元，又指出營運業表現倒退，與目前智能手機出現庫存調整有關。

蘋果去年推出的新款手機銷售表現疲弱，導致剛過去的季度，來自iPhone銷售收入下降。（視覺中國）

另一台廠亦宣布裁員

此外為蘋果供應軟板天線的廠商嘉聯益，亦預期在本月21日裁員434人。公司強調裁員屬不得已決定，在經歷本輪人力調整後，希望可以度過難關。又指出裁員反映出智能手機市況欠佳。