舜宇盈警　受累人民幣貶值　料去年少賺最多15%

今日彈升逾5%的舜宇光學（2382）在收市後發盈警，預料去年錄得股東應佔溢利介乎24.7億至25.5億元（人民幣‧下同），按年下跌12至15%。

公司指出盈警受到以下因素影響。第一是人民幣貶值，導致外匯虧損3.8億元，其中有2.8億元未變現外匯虧損，是公司在去年1月23日發行﹑總值6億美元債券造成，惟公司指出這屬非現金項目。

第二是手機攝像模組業務由於毛利率預期下降，導致去年毛利按年減少，又指出毛利率下降，是因為新廠房利用率尚在進一步提高，同時人民幣貶值導致材料成本增加，以及手機攝像模組業務尚處於產線流程優化，及自動化水準提高過程中，影響生產效率，導致生產成本增加。

1月手機鏡頭出貨量增逾58%

公司指出，隨着新廠房利用率會在今年內提高﹑手機攝像模組業務的產線流程優化，及自動化水準進一步推進，生產效率將會提升，生產成本亦會減少，董事會對公司業務前景保持樂觀。

此外公司公布1月份出貨量數據，其中手機鏡頭按年增加58.4%至8,149萬件，車載鏡頭出貨量按年增29.6%至420.8萬件，惟玻璃球面鏡片出貨量跌12.5%至198.1萬件。

光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年增加26.7%至3,663.8萬件，其他光電產品出貨量增加653%至414.9萬件。

光學儀器方面，顯微儀器出貨量為1,382.6萬件，按年跌12.8%。