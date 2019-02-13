港股破牛熊分界線　牛市可期？　沈大師：250天線並無指標性

港股踏入豬年後表現相當突出。受美國總統特朗普透露，中美雙方談判死線可以延遲等利好消息帶動，突破250天平均線（28352點），亦即是傳統的牛熊分界線，意味後市有機會由熊轉牛，加上在成交額逾1,200億元配合，一時間投資者態度轉趨樂觀。 不過市場人士認為，就算大市短期內有望重上29000至30000點，但未能定義為牛市重來。有沈大師之稱的訊匯證券行政總裁沈振盈直言，250天平均線本身並無太大指標作用。由於大市之後走勢仍有很大變數，專家建議投資者暫時可看重內銀及內險類股份。

林嘉麒建議投資者可以考慮平保等中資金融股。（張浩維攝）

林嘉麒：大市有望見29000至30000點

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，相信今次大市不是「虛火」。雖然不代表升穿250天牛熊線就會一定再升，但看到很多指數股份都有資金流入，而且外圍繼續有利好消息出現，資金充裕之下，相信大市有力再上29000至30000點。

他續指，現時仍未代表大市將步入牛市。大市即使上到29000至30000點，屆時較難預測大市走向，因為29000點關口有可能只屬熊二反彈，未來市況屬視乎中美貿易戰的談判細則或英國會否順利脫歐，如中美談判能否取消所有關稅細節，或只是取消部分細節，均對大市帶來變數。

現時大市升勢未知持續多久，他稱，投資者要入市的話，需要視乎個股走勢，中長線可看重內銀及內險類股份，如建行（0939）及平保（2318）。

沈振盈相信，今日升勢未能代表港股步入牛市，仍相信上半年掉頭大跌，約莫跌到21000至22000點。他直言，250天平均線並沒有特別指標性。

張智威則認為，若中美在3月達成協議，預計恒指有望於3月至4月期間挑戰29100點。（張浩維攝）

張智威：看好港交所及內地券商股

信誠證券聯席董事張智威則認為，早前人行降準，開展逆回購操作，為市場放水。發改委亦表示，今年將會制定促進汽車、家電等熱點產品消費的措施。加上中美將在明日展開新一輪談判，這些利好因素帶動整體大市氣氛造好。他指若中美在3月達成協議，預計恒指有望於3月至4月期間挑戰29100點。

中國將於3月3日召開兩會，張智威預料，當局會推出新一輪刺激經濟及消費措施，故看好內需及基建類相關股份；，預計大市氣氛轉好下，交易量增加，故亦看好港交所（0388）及內地券商股。不過，他認為iPhone銷情差，而多國打壓5G發展，故對手機設備股有保留。