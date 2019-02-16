日企全球品牌價值排名　日產竟然可以排第3　價值仲有增長？

諮詢機構Interbrand旗下的Interbrand Japan，最新公布的40個日本全球企業排名榜中，汽車品牌豐田（Toyota）已是連續11年成為第1名，品牌價值高達534.04億元（美元‧下同），按年增加6%。基本上榜上的名牌多是耳熟能詳，其中最備受關注，為排名第3的日產汽車（Nissan），品牌價值高達122.13億元，增加6%。

日產去年接連受到負面消息影響，當中包括汽車排放數據造假，以及董事長戈恩（Carlos Ghosn）因連續多年產報薪酬而被捕。原來有關調查只截至去年6月，所以日產的品牌價值尚未反映出相關負面消息。

豐田汽車已連續11年，成為Interbrand Japan日本全球企業排名榜的冠軍。（視覺中國）

資生堂品牌價值增加30%

至於近年大熱遊戲機Switch的開發商任天堂，品牌價值按年增加19%至46.96億元，排名亦提升1級至第9名。

在今次排名榜中，有多間企業的品牌價值按年增長超過兩成。其中美妝用品品牌資生堂（Shiseido）的品牌價值，按年大升30%至23.24億元。近年日本美妝產品大熱，更成為遊客前往日本旅遊時必買的產品。

資生堂為去年品牌價值升幅最大的日本全球企業。（視覺中國）

UNIQLO品牌價值增加19%

而港人鍾愛的UNIQLO及無印良品，品牌價值亦分別增加19%及10%。

其他較為港人熟悉的企業如Yamaha及益力多，品牌價值分別增加20%及6%，Canon及Sony亦分別增加6%及10%。反而運動用品Asics，品牌價值按年下跌24%至8.57億元。

UNIQLO的品牌價值增加62.35億美元，排名第8。（視覺中國）

此外今年則有3間企業新上榜，其中消費品企業花王（Kao）排名最高，品牌價值為23.4億元。