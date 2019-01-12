【資生堂】日本雜誌《花椿》見證時尚八十年　王菲曬傷妝的來源？

一本不期而遇的雜誌，竟然這麼美！ 要怪自己後知後覺，竟然現在才發現這本設計和封面都十分精美的日本老牌雜誌《花椿》。 緣於偶然看到的一張《花椿》封面，一時便被驚艷到。於是順藤摸瓜搜索起關於它的資料，發現這本時髦的昭和風雜誌，居然是老牌化妝品公司資生堂的企業文化雜誌！

今天，我們就來講一講《花椿》的前世今生。

偶然看到的一張《花椿》封面，一時便被驚艷到。（外灘）

《花椿》雜誌是誰？

《花椿》是日本國民化妝品牌資生堂在 1937 年創辦的企業文化雜誌，它自誕生之日起就擔當起宣傳企業文化和產品的重任。但同時，它又脫離了一般企業文化的範疇，成了引領潮流文化，分享關於時尚藝術，美容資訊的標桿性雜誌。

就像做輪胎的米其林或是倍耐力一樣，米芝蓮指南被美食饕客們奉為至寶，每年一度的倍耐力挂歷發布則成了時尚界翹首以盼的年度盛事之一。

2018 年的倍耐力年曆（外灘）

無心插柳卻成業界標杆，《花椿》正是如此。它將近八十年的發行歷史，可以說是見證了日本現代社會的發展沉浮，也見證了時尚潮流的變遷。

在經歷了二戰時期短暫的停刊之後，《花椿》在 1950 年 6 月重新出版。那個時候，正值日本戰後經濟恢復開始起步的階段，社會一片欣欣向榮的美好景象。

這時候人們也有了更多的精力和金錢來打扮自己，從這段時間的《花椿》封面也看出這種特點。

按下圖看這個時期的《花椿》封面▼

按下圖看看七八十年代的《花椿》封面▼

日本經濟從八十年代中期開始便走下坡路，隨著昭和時代的謝幕，日本也迎來了「失去的十年」。

這時候的《花椿》封面雖然沒有之前那樣的「時尚」活力滿滿，但卻開始走上更為獨立的發展之路，不為潮流動向所影響，相當個性。

按下圖看看九十年代的《花椿》封面▼

這就跟國內的「大寶」一樣，雖然好用，但那是爸媽爺爺奶奶那樣的中老年人才會用的，年輕人用大寶可不酷。

正因如此，資生堂正在積極地尋求轉型和調整，而這本「奶奶」級別的《花椿》雜誌也在進行轉型。

2010 年之後，這本雜誌開始變得越來越年輕了。

按下圖看2010年後的《花椿》封面及內頁▼

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2016 年，這本發行了近 80 年的老牌雜誌宣布停止紙質刊物的發行，轉而進行移動端 App 和電子雜誌的開發，並以季刊的方式發布新刊。

《花椿》的背後，是日本設計大師仲條正義

其實在前文的回顧中，我們一直都沒提到《花椿》的靈魂人物，他就是雜誌的藝術總監仲條正義。

如果沒有他，那麼《花椿》也不可能有如此鮮明獨立的藝術風格。他先後總共擔任了 40 年的雜誌藝術總監，直到 2010 年澁谷克彥取代他成為新的藝術總監。

按下圖看看仲條正義鮮明獨立的藝術風格▼

仲條正義 1956 年畢業於東京藝術大學美術學院設計系，是日本設計界中舉足輕重的平面設計師。他在任的 40 年中，憑藉著自己貫徹的美學理念，讓這本《花椿》突破了企業雜誌和藝術時尚雜誌的界限。

雖然《花椿》停止了紙質版的發行，但喜歡這本雜誌的朋友，也可以去資生堂的官網看看這本雜誌的電子版，或許也能獲得線上閱讀帶來的驚喜。而且重要的是，即使是電子版，封面，大片的專題的製作也絲毫不含糊。

即使是電子版的製作也絲毫不含糊。（圖為2018 春夏季刊）（外灘）

在這點上，中國的時尚媒體真該學學鄰國。

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】