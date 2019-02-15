證監發禁令　凍結金利豐等3間經紀行指定客戶帳戶逾38億元資產

證監會向長江證券經紀（香港）、海通國際證券以及金利豐證券發出限制通知書，禁止他們處理多個客戶帳戶的若干資產。

據政府憲報顯示，證監會凍結有關帳戶資產總值38.14億元。

多個帳戶涉及上市公司虛假資料

證監會表示，這些客戶帳戶與一間上市公司涉嫌在多份公告、年度業績及年報內披露虛假或具誤導性的財務資料有關，而該等資料相當可能會誘使他人進行交易。

通知書禁止3間經紀行在未取得證監會同意之下，以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人處置或處理受限帳戶內的若干資產。如經紀行接獲指示要求處理資產，須要通知證監會。

證監會強調，上述涉嫌市場失當行為的調查，並非以3間經紀行為對象，而限制通知書亦不影響3間經紀行的運作，亦不影響其他客戶。

證監會主席雷添良出席一個酒會時表示，有關調查正進行中，因此不評論個別個案。他亦未有回應會否調查更多證券行，以及調查所需時間。至於會否採取法律行動，他指要視乎調查結果及程序而定。

朱李月華指得悉事件但不知詳情

金利豐行政總裁朱李月華在同一個場合回應傳媒指得悉事件，有關帳戶是旗下客戶的資產，與金利豐無關，金利豐在收到證監會通知後，曾向有關客戶查詢，對方回應正在處理事件。

朱李月華指，凍結客戶資產在並不罕見，可能大家見到她的名字便「敏感少少」，又指除監管機構外，私人公司亦可通過法庭申請凍結。