【恒生業績】恒生：淨利息收入增22%　因客戶貸款及存款錄增長

恒生銀行（0011）去年全年淨利息收入按年增加22%至300.47億元，淨利息收益率（NIM）為2.18%，增0.24個百分點。

副董事長兼行政總裁鄭惠敏表示，淨利息收入增加，原因是客戶貸款及存款錄得均衡增長。有效的資產負債表管理及成功吸納新客戶，帶動平均貸款及存款結餘分別增加15%及9%。客戶存款息差有所改善，惟部分被客戶貸款息差受壓所抵銷，淨利息收益率上升24 個基點，為 2.18%。無利息成本資金之收益亦有所增加，反映市場利率上升的利好因素。

下半年盈利較上半年跌9%

2018年下半年與2018年上半年比較，因全球經濟放緩及投資環境欠理想，為下半年帶來挑戰，股東應得溢利較上半年下跌9%。

鄭慧敏指，全球經濟放緩及環球金融市場愈趨波動，對該行下半年的財富管理收入造成不利影響。非利息收入較上半年下跌 26%。投資者的風險承受程度不斷轉變，投資基金收入於下半年減少43%。

下半年股票市場交投放緩，與上半年已建立之高基數比較，來自證券經紀及相關服務費收入減少38%。保險業務收入下跌21%，原因是下半年銷售減少及股市波動。她又指，該行拓展財富管理產品組合，藉此減低受市況的影響。

料2019年全球增長放緩

至於信貸質素，鄭慧敏指，整體信貸質素仍然穩健，該行將繼續密切監察貸款組合指標，以及早察覺轉弱跡象。

她指，展望未來，預期經營環境繼續充滿挑戰。由於金融市場波動增加，以及市場對地緣政治發展與國際貿易存在憂慮，全球的增長在2019 年將會放緩。