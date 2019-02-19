恒生鄭慧敏：港銀可受益大灣區政策　貿易戰令貸款需求波動

大灣區發展規劃綱要昨日出台，恒生銀行（0011）副董事長鄭慧敏表示，集團需要時間研究，以配合和增加發展。她形容，綱要對於香港銀行業起到鼓舞作用，因香港定位是金融和貿易中心，在香港運作的銀行亦可在政策下得益，並有更多渠道增加業務發展。

她指，大灣區是恒生的主打地區，有40%的分行和員工派駐大灣區，希望政策出台後，可以善用機會，令業務有所增長。

對去年業績滿意 今年保持審慎態度

鄭慧敏指，對於恒生去年業績相當滿意，無論盈利和派息都有良好增長，但2019年不明朗因素較多，會保持審慎態度，包括維持良好貸款質素，推出多元化產品以保持增長，並加深與客戶關係。

鄭慧敏指，2019年不明朗因素較多，對公司業績會保持審慎態度。（盧翊銘攝）

貿易戰令貸款需求短期波動

貸款方面，恒生去年總客戶貸款按年上升9%，鄭慧敏指，2019年環球市場上半年不穩定因素仍較多，集團會注重貸款質素，又注意到不同行業在2018年相繼增加貸款，2019年會採取多元化策略令貸款業務保持增長。

她指，中美貿易戰將令貸款需求短暫有波動，但同時亦有商機，因客戶在投資方面希望多元化，如在東南亞區增加投資，集團將把握機會把客戶關係做得更密切。

虛擬銀行有競爭者為良好發展

虛擬銀行牌照將在今年批出，鄭慧敏指，恒生大部分產品和銷售渠道，除非監管上要求在分行進行，否則差不多都可在網上處理，運作上已似一間虛擬銀行。她指，市場有新競爭者加入是良好發展，集團會作適當部署，如何利用數據分析、現有網絡和數碼服務，提升同人客關係，以不同產品和策略應對未來競爭。