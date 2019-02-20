合和提出私有化翌日　胡應湘岳父沽4萬股套現過百萬　證監將調查

合和實業（0054）發公告稱，證監會將就公司主席胡應湘岳父郭子華，於合和提出私有化計劃翌日沽售其股份之情況展開調查，以評估是否抵觸收購守則規則21.2及22。

郭子華私有化後共沽11萬股

於去年12月5日，集團主席胡應湘連同其一致行動方提出以每股38.8元將公司私有化，被視為非財團要約人一致行動方的郭子華，於聯合公告內披露，當時其持股102.16萬股，約佔0.12%股權。

公司於今年2月18日發出內公告稱，近日獲悉於聯合公告發出日，郭子華對合和持股量為95.1萬股，並於私有化計劃提出的翌日（去年12月6日），於場內以每股34至34.2元沽出4萬股，套現約136萬元。但截至前日（2月18日）收市，郭子華最新持股為約91.16萬股，佔約0.1%股權。

證監將就此事調查

證監會將就此事進行調查，以評估是否存在涉及收購守則規則21.2 及規則22之事宜。其中守則21.2條訂明，要約期內要約方一致行動人士一般禁止以低於要約價出售股份，除非交易前知會證監會並獲批准，以及在交易24小時前通知公眾，同時售股股東亦不得再購入相關股份。規則22則規範在要約期內要約人本身及委託客戶進行的交易，均須按證監會的要求公開披露交易內容。