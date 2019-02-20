殭屍企業有難　或遭東京交易所踢出各類指數　引爆投資者恐慌

殭屍企業是「量化寬鬆」時代各國央行「印銀紙」之下的產物，是指一些債務高企但收入無大增長，結果還債款項蠶食利潤的「半死不活」企業。日本東京證券交易所計劃踢走這些殭屍企業，引起市場恐慌。

券商認為能改善指數形象與表現

東證所預計未來幾個月會公布一項整頓股市的計劃，將殭屍企業踢出各項類別指數。

岡三資產管理就認為，這件事對東證股價指數來說是好事，避免讓人覺得指數成份股都是殭屍企業：「指標指數是一國的戰略產品，擁有強勁的指數，是提振經濟最刬算的方法之一。」

日本部份指數成份股是一些盈利水平低的殭屍企業，東京證券交易所正考慮將他們踢出去。（路透社）

三份之一企業 估值低過新上市規定

事實上，東證上市的企業有2,119間，相對於泛歐交易所（Euronext）的292間來說是很多。而紐約證券交易所雖然有2,434間公司，但市值規模是日本的5倍。

市場認為東證所的退市規則較鬆手，有三份之一企業目前估值未能達到250億日圓的新上市公司要求。

基金經理拋售小型股 惟最終市場會調節

雖然部份券商認同要整頓市場，但縱觀市場，這項提議已經引起恐慌。東證所在2018年11月首次提出研究這項問題，此後小型股的表現就跑輸整體市場。有基金經理憂慮新政會影響不少小型股，已經開始拋售相關股份。

Amundi Japan就同意，這是投資者目前關心的事項，不過就認為市場最終會調節：「小型股永棄不會被嫌棄，只要他們變得便宜，就會吸引一些買盤吸納。」