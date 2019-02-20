小米放棄性價比？　雷軍：紅米會提供高質和極致性價比的產品

小米集團（1810）董事長雷軍早前在微博談論小米9的定價，表示旗艦機要去掉性價比的束縛。雷軍在今日「2019小米年度旗艦產品發布會」，表示小米集團永遠不會放棄性價比。

早前微博透露 小米9絕不便宜

雷軍早前在微博上表示：「小米旗艦機，一定要去掉性價比的束縛。」又表示小米9製造和研發成本絕對不便宜，「期待我們賣到特別便宜的價錢，完全做不到。」

他在發布會上重提性價比這件事，稱：「小米集團永遠不會放棄性價比。未來，紅米會給大家帶來高品質和極致性價比的產品。而小米將着重創新極致體驗。」

值得注意的是，「小米系列」是小米集團的旗艦產品，而「紅米系列」則是小米集團的入門級產品。

另一方面，雷軍在出席「小米9」產品發布會時指出，公司在過去一年在海外市場發展迅速，目前在印度第一，印尼第二，今年小米海外的工作重點是一定要拿下歐洲。他又指出，去年小米海外業務營收佔比達43%，相信海外收入很快會超越中國收入。

今日發布新手機「小米9」，標準版售價2999元(人民幣．下同)起，透明版售價3999元起，「小米9」採用高通驍龍855處理器、三星AMOLED頂級屏，並支援屏下指紋及小米AI美顏等功能。他指出「小米9」普通版，有機會是公司的旗艦機，最後一次定價在3000元內。