智能手機輻射釋放量排名：小米多部手機「名列前茅」！？

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手機輻射量部部不同，最近德國聯邦輻射防護辨公室便發布了兩份有關手機輻射量報告，分別測試了 Apple、Blackberry、Google、HTC、Huawei、LG、Motorola、OnePlus、Samsung、Sony、小米及 ZTE 於 2018 年 12 月 10 前在坊間的手機，赫然發現多部小米手機的輻射量較高，而多部 Samsung 手機則有較低的輻射量。（文：黎生）

於高輻射量的手機排行榜上，首三名順序分別是小米 A1、OnePlus 5T 及小米 Max 3。另外值得留意的是 16 部高輻射量手機中，小米及 OnePlus 均分別有 4 部手機上榜，購買相關產品時或需要多加考慮。

多部小米手機被指均會釋出高輻射量，另當中亦可以找到 htc、LG、Sony 及 Apple 的影子。

至於低輻射量的手機排行榜，首三名順序分別是 Samsung Galaxy Note 8、ZTE Axon Elite 及 LG G7，讓人可安心使用。而且在 16 部低輻射量的手機中，Samsung 手機合共佔了 8 部，可見 Samsung 對於相關技術的控制明顯比其他廠商優勝。

Samsung 多部手機的輻射量均最低

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