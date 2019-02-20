國泰靠3招扭虧　股價爆上逾7%　專家就話呢個原因先緊要....

近年受到多項負面消息困擾的國泰航空（0293），今午發盈喜，預告去年錄得23億元股東應佔溢利，扭轉2017年虧損12.5億元局面。國泰能夠轉虧為盈，主要透過以下3招﹕客運業務運載量有改善及提升收益管理，同時貨運業務強勁，不論收益率及運載率均有增加，以及公司轉型計劃已發揮正面影響。 受到盈喜帶動，國泰股價在午後彈升，升幅曾擴大逾至8%，最終全日升7.7%，收市報13.04元，反映出投資者對國泰去年業務表現相當受落。不過宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，今次國泰業績增長，相信與燃油對沖計劃有改善，及削減成本帶動。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，隨著國泰業績已開始改善，有望「翻身」，預料股價可再升1至2成。

實際營運表現改善不太明顯

雖然去年成功轉虧為盈，但是去年國泰營運表現並非太突出。全年載客量按年升1.9%，運力增加3.5%，乘客運載率為84.1%，下跌0.3個百分點；載貨量上升4.7%，運力增加2.6%。

林嘉麒表示，國泰的客務表現相對2017年沒太大改變；縱使國泰載客量增加，惟乘客運載率略為下降，相信是次業務表現有增長，主要受燃油對沖計劃改善以及削減營運成本帶動。

今年為國泰3年轉型期的最後一年，公司計劃在3年內削減合共40億元成本。（資料圖片）

修訂燃油對沖政策 料減少「睇錯」機會

近年國泰業績低迷，其中一個原因為燃油對沖合約錄得巨額虧損。在2016年及2017年，分別錄得燃油對沖虧損63.77億元及84.56億元。

為解決上述問題，國泰在2016年底修訂燃油對沖政策，把對沖合約期由最多4年減至2年，而燃油對沖佔比由2016年的62%降至去年的46%，國泰管理層去年3月曾表示，2019年對沖比例為20%至25%。

林嘉麒認為隨着國泰在油價高位時訂立的燃油對沖合約逐漸完結，舊合約由新合約取代，加上集團縮短對沖合約期及降低對沖佔比，有助管理層減少「睇錯」燃油對沖的機會，讓盈利更為穩定。

林嘉麒認為，國泰調整燃油對沖政策，有助業績更穩定。（視覺中國）

今年為轉型期最後一年

今年為國泰3年轉型期的最後一年，該航空公司計劃在3年內削減合共40億元成本，並於2017年裁減600名總部員工。林嘉麒覺得，國泰控制成本可能令服務質素不及以往，或會令集團出現整體服務質素不理想，但盈利卻改善的現象。

對於國泰爆出洩漏乘客資料及一折出售頭等機票風波，林嘉麒估計是因為國泰裁走IT管理人員，並把服務外判，認為這屬「系統改善時出現問題」，在其發展階段是無可厚非。惟或引致大眾對其營運質素信心下降。

新航點助改善業務表現

國泰去年共開闢10個新航點，包括美國華盛頓、歐洲的布魯塞爾、哥本哈根、都柏林等，林嘉麒覺得，國泰在日本和泰國等地的短途航點競爭較大，增設新的長途航點，特別是在一些競爭較少的地區開設直航點，有助國泰改善業務表現。

在談及國泰股價前景時，林嘉麒認為隨著業績已開始改善，有望「翻身」，預料股價可再升1至2成，短期有望升穿去年3月高位的14.7元，甚至高見15元。