民眾證券支持收緊券商孖展借貸指引　料短期內「無紙化」機會不大

早前有報道指，證監會有意於今年首季發表有關收緊券商孖展借貸指引的諮詢總結。民眾證券行政總裁潘康海出席公司活動時，表示支持收緊券商孖展借貸的措施。

他指出，近年不少股份都出現股價突然急挫的情況，認為券商從事借貸或股票抵押時，要做好風險控制。對於有指券商借出的孖展上限，或定於資本額的5倍，他認為對部分券商有影響，但公司本身已設內部風險控制措施，因此影響不大。

3年內實行「無紙化」機會不大

另外，本港就證券市場「無紙化」再度進行諮詢。潘康海相信，未來2、3年內實行「無紙化」機會不大，主要因為仍有部分散戶仍然手持實物股票，不過目前大部分交易已經系統化，無紙化對業界無太大影響，但不急於一時實行。

潘康海表示支持當局收緊券商孖展借貸的措施。（許世豪攝）

內地已公布《大灣區發展規劃綱要》。潘康海認為，隨著規劃慢慢完成，金管局等亦將探討推出「理財通」等，均有助金融及證券業發展。不過他指出，目前內地資金來港投資仍很困難，期望盡快做到資金流通。

另外，投資者對期貨交易需求愈來愈高，民眾證券推出「民眾期貨王」的期貨交易系統。潘康海表示，去年本港市況欠佳，但期貨成交仍按年升67%，現時本港期貨日均成交約40至50萬張，遠低於芝加哥商業交易所（CME）每月4億張的成交，因為市場仍有很大增長空間。