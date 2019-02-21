蘋果排名都及唔上　呢間新經濟股成2019年最創新公司

再有機構公布排名榜，今次科技網站Fast Company公布，2019年全球最創新的50間公司。令人意外，一向被視為擁有高度創意﹑並且去年排名第1的蘋果，今年排名大降16位至第17位。那麼是哪家企業成為今年王者？就是在去年9月，以同股不同權形式登陸香港股市的美團點評。

為何Fast Company會將美團評為最具創新性公司？美團與排名第2﹑東南亞網約車平台Grab，皆為超級應用程式。有關程式出現後，便將舊有生活模式作出大改變。

Fast Company指出去年。美團在去年上半年， 為3.5億多人提供了277億筆交易，價值338億元（美元‧下同）（2636.4億港元）。

而Grab則把Uber趕出東南亞市場，並接手其當地的業務，另外公司也提供食品配送、旅行預訂、金融服務等，公司去年收入達10億元（78億港元）。

Fast Company認為，美團等超級應用程式面世後，改變了舊日生活模式。（視覺中國）

除了美團外，亦有不少耳熟能詳的公司，登上今次排名榜。第3位是美國男子職業籃球聯賽（NBA）；迪士尼排第4，阿里巴巴則排第15。

NBA推2K電競聯賽 觀眾人數創歷史新高

或斗會有不理解，NBA為一項體育活動，創新來自哪一個範疇？原來NBA推出了2K電競聯賽，把職業體育延伸到電子競技，使其去年流動媒體服務用戶增加63%，帶動收入上升25%，觀眾人數創下歷史新高。

同時，NBA亦改變行業生態，減少了連續兩天的球賽，讓球員得到更多的休息，將籃板時間縮短了10秒，並且調整了防守規則等等，這些均令比賽得分更高。

由庫克任行政總裁的蘋果，其在最新公布的創新企業排行榜中，排名急跌16位至第17位。（視覺中國）

蘋果排名大跌，教人相當意外。由喬布斯在上世紀90年代中重新掌舵後，蘋果推出的產品創意十足，令人消費者眼前一亮。就算近年聲勢大不如前，相信不可能突然間創意大減，特別是該公司在1年前，仍被Fast Company評為創新第1的企業。為何會出現如此戲劇性轉變？

對於蘋果排名急劇下滑，Fast Company指，蘋果去年最令人印象深刻的新產品不是手機或平板電腦，而是A12 Bionic芯片，該晶片可令AI、AR和高階攝影的性能表現更快，以及使用更低的耗電量，不過，公司難以吸引消費者更換設備，其硬件銷售低迷。