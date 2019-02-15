iPhone劈價求售後　蘋果再現壞消息　大股東巴菲特開始沽貨

蘋果近期壞消息不斷，繼罕見下調盈利預測、因涉嫌侵犯高通專利而部份產品要下架、新iPhone銷量不如預期要劈價求售後，最近又添另一壞消息。 近兩三年不斷掃入蘋果股票、揚言想100%擁有蘋果的「股神」巴菲特都「轉軚」，開始減持蘋果。

巴菲特的投資旗艦巴郡最新公布季度股票組合變動，減持了1%（289萬股）的蘋果持倉，持股減至2.49億股，市值相當於394億美元。因為蘋果股價不斷下跌，蘋果佔巴郡股票投資組合的比重也由第3季尾的25.8%降至去年底的21.5%。

雖然巴菲特上季減持蘋果的幅度尚少，但「股神」對市場的指標效應非同小可，且近兩三年一直是蘋果的「大好友」，突然睇淡蘋果前景，由買入變減持，肯定會引來市場不少猜測，預計會對本已低迷的蘋果股價繼續增添壓力。

巴菲特去年曾聲言想擁有整間蘋果，但去季卻開始賣股。（路透社）

股神曾揚言希望100%擁有蘋果

蘋果是股神近年愛股之一，巴菲特自2016年開始買入蘋果股票後，其後密密入貨，迅速成為了巴郡最大的持倉，巴郡亦成為了蘋果最大股東。過往多次強調不愛沾手「科技股」的巴菲特，更於去年5月揚言，希望全資擁有該科技公司，可想而知，蘋果對股神的吸引力是多麼大。



不過投資市場一年都嫌長，蘋果增長欠佳，又屢爆壞消息，股價由去年10月233美元的高位，跌到最新的170美元，其間更曾勁插8%，令股神數小時內蒸發218億港元，也難怪出名價值投資、長期持有的巴菲特都罕有地短時間買入變賣出，於上季改為沽蘋果。

無獨有偶的是，另一投資界「神枱級」基金經理索羅斯亦於上季將蘋果的股票悉數沽清。可見蘋果的未來，實在陰霾密佈。