【中美貿易戰】傳雙方研10條措施清單　助削減華對美貿盈

中美雙方貿易代表在當地時間周四及周五，一連兩日在美國華盛頓就經貿議題進行進一步磋商。據《路透》引述消息人士指出，目前參與談判的官員已就結構性議題草擬6項諒解備忘錄，包括技術轉移﹑網絡盜竊﹑知識產權﹑服務業﹑匯率﹑農業及貿易非關稅壁疊等。

報道又引述兩名熟悉談判人士指出，雙方正研究一份中國可削減對美貿易順差的10條措施清單。當中包括購買農產品﹑能源及半導體等產品。

傳正討論執行協議機制

報告引述消息人士指出，雙方代表團上周已在北京的會談中互換文本，致力擬訂書面義務綱要；又指出有關進程已是某種實質貿易磋商，在上周末與會人士更曾考慮留在北京繼續商討。最終雙方同意休息數日，再於華盛頓繼續談判。

報道又指出備忘錄覆蓋影響中美貿易關係最為複雜議題。對於美方而言，其目的就是要結束導致總統特朗普，對中國輸往美國產品加徵關稅的相關做法。

雖然雙方談判似有進展。不過報道亦引述另一名消息人士指出，談判最終仍有可能失敗。同時指出在諒解備忘錄工作，在大原則上，及關鍵問題具體承諾方面，獲得中國書面同意的重要步驟。

消息人士又指出，目前雙方亦就協議執行機制進行討論。《路透》在上月時報道，美國要求定期評估中國貿易改革承諾的進展，如認為中國違反了協議，便有可能再訴諸關稅行動。