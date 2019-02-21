滙豐試行商用PayMe　優惠期後徵收1.5%交易費用

滙豐旗下PayMe宣布，推出個人對商戶（P2M）手機應用程式「PayMe for Business 」，限該行商務理財客戶使用，目前試行階段有15家商戶參與，正式推出後的首3個月，商戶可獲豁免交易費用，其後需按每宗支付繳交1.5%交易費用。

「PayMe for Business」免收安裝費，商戶可用應用程式所產生的一次性二維碼，向PayMe用戶收取款項，同時設有退款功能，商戶亦可瀏覽交易紀錄，及一些簡單的交易統計數據。

PayMe目前有近150萬個登記個人賬戶，有40%用戶為千禧年代。（洪業銘攝）

僅限滙豐商務理財客戶

「PayMe for Business」僅限滙豐商務客戶，滙豐工商金融主管趙民忠指，在該行開設商務戶口不難，最快可於兩日內完成，滙豐每月有過千個新開設的商務戶口，當中70%以上客戶為初創企業。

他又指，商用PayMe試行已過兩個月，有多個商戶對此表示興趣，又指PayMe目前有近150萬個登記個人賬戶，對商戶而言是龐大市場，加上PayMe用戶中有40%為千禧年代，對於商戶如一些時尚品牌而言吸引。

PayMe加入「轉數快」系統

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，有意將PayMe加入「轉數快」系統，問到會否計劃在大灣區推出，他指現時會先集中在香港市場發展。