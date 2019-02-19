生促局調查　智能支付普及度最高係呢個行業......

香港生產力促進局（生產力局）公布2018年下半年「AlipayHK智慧支付普及指數」調查結果，調查顯示普及指數為62.2（最高100），較半年前首次發布的指數上升8.3，當中商戶與用戶的接受程度皆有所提升，反映社會對電子支付接受程度提高。

當局指，該指數由「商戶智慧支付準備程度」和「用戶智慧支付接受程度」兩項主要指數組成，「商戶智慧支付準備程度」指數錄得68.6，較半年前上升6。以行業而言，「藥物及化妝品」為普及度最高行業。同時又指出有95%零售商戶提供非現金支付渠道，當中最常見的渠道是信用卡簽賬(86%)、其次為手機支付(60%)。

另外，「用戶智慧支付接受程度」由45.5升至55.9，而介乎25至34歲的受訪者對電子支付最為接受。而且近半的受訪市民曾使用手機支付，較半年前增加接近兩成。是次調查於去年11至12月進行，透過電話訪問404家零售商戶及1,021名港人。

AlipayHK擬短期內開通跨境支付

另外，AlipayHK行政總裁陳婉真表示，AlipayHK擬短期內令用家可在內地進行支付，目前正等待有關監管機構批准，主要是防止有人利用錢包進行洗黑錢活動。

她強調，今年是公司重要的發展年份，期望公司可在多個國家開通境外支付。