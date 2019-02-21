人民幣升穿6.7　創7個月新高　想換成人仔資產？專家就話唔好心急

人民幣自踏入豬年走勢強勁，一改狗年積弱形象，其中在岸價及離岸價在今日均曾升穿6.7，創自去年7月以來新高。人民幣轉強，與以下2大因素有關。其一是中美雙方就貿易談判有進展，其二是中美雙方出口術，其中中方更明言不搞競爭性貶值。 隨著人民幣轉強，相關資產變得有吸引力。不過，有專家認為人民幣較難再試高位，因為中方就匯率向美方作讓步機會不大，加上人民銀行已通過降準等方式放鬆銀根，再無支持人民幣大幅升值的基礎，故認為現時並非換馬至人民幣資產的好時機。

中美談判順利帶動人民幣反彈

星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮認為，人民幣強勢主要因為早前傳出，美方要求中方承諾人民幣匯率保持平穩有關，加上中美談判似乎比較順利，故令人民幣反彈。

不過，他估計中國就人民幣匯率，向美方作出讓步的可能性不大，而中國經濟增長放緩，人行已通過降準等方式，實行偏鬆貨幣政策，故沒有堅實基礎支持人民幣大幅升值，認為人民幣升至6.6水平較困難，建議投資者不要急於把手上資產兌換為人民幣。

星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮（圖左）認為，現時人民幣匯價已是近期高位，建議投資者不要急於把手上資產兌換為人民幣。（鄺月婷攝）

人民民幣上揚促使航空股爆上

另一方面人民幣匯率變化，亦影響港股表現，這近年內地企業在香港股市佔比日益吃重有關。所以當人民幣處於強勢，有助港股上揚。更何況人民幣升值，對被視為外債佔比較重的內房﹑航空及紙業股有正面作用。就以航空股為例，中國國航（上海﹕601111）A股及（0753）H股，今日分別升3.1%及7.7%，與人民幣近日升值不無關係。

富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，人民幣走強有利內地航空股、內房股、紙業股等手持較多美債的行業，有助減低其償還成本。他亦明言，紙業股較難炒起。

譚朗蔚指出，若落實提高A股納入MSCI指數佔比，會較看好A股前景。（資料圖片）

預期人民幣走勢轉趨波動

他又指出人民幣升值只是因為貿易戰因素影響，隨着中美談判最後限期漸近，料人民幣未來會繼續波動，同時人行一直有政策管理人民幣價格，所以人民幣升值空間不大。

另一方面MSCI考慮把A股佔旗下指數權重增加3倍，外界認為若落實可以對人民幣，以及中資股帶來正面影響。譚朗蔚表示，一旦落實會有大量資金流入A股，因此他較看好A股多於H股。可是，因中國經濟放緩，加上國企指數欠缺強勢股份主導大市，故預料國指不太會跑贏恒指。