沽空機構GMT狙擊　中國中藥半日瀉近4%　公司午後發報告駁斥指控

中國中藥（0570）遭沽空機構GMT狙擊，股價受拖累曾低見4.89元，中午收報5.09元，瀉3.6%，成交1.48億元。

沽空機構GMT發表報告，指中國中藥一年之內，已經流失8名董事及一名首席財務官，短時間內多人相繼跳船，可能是上市公司近年紀錄之最，又指公司企圖淡化事件。

報告指，該公司有「可怕的歷史」，原業務在美國掛牌，但表現差勁，隨後大折讓私有化，其後再透過借殼方式登陸港股市場。GMT又質疑，該公司透過買殼上市避開監管，且營運有造假跡象。

中國中藥否認相關指控

就GMT的指斥，中國中藥在午後發出公告，強烈否認該報告內作出的指控，並認為該報告所載資料並不全面，所選及呈列之資料均有偏頗並產生嚴重誤導。因此建議公司股東及有意投資者審慎使用該報告之資料。

公司又指出將於適當時候另行刊發公佈以澄清，及處理該報告所提出有關指控或評論。

上月遭獨董發信斥管理存偏差

早前，中國中藥與獨董「駁火」，股價亦曾經大幅震盪。獨立非執行董事周八駿上月尾向股東發公開信，指將辭任其職務，斥公司管理存在「一些較明顯而必須糾正」的偏差。

中國中藥其後發通告稱，考慮到公司未來經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，故決定在周八駿本屆任期結束後不予以續聘。