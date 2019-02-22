國壽稱1月開門紅　將推五大重振目標　增配高息股

中國人壽（2628）總裁蘇恆軒於投資者開放日上表示，未來10年中國仍是最大潛力的保險市場之一，國壽會繼續深耕國內保險市場，推動一系列改革，目標是：重振國壽，持續成長。

國壽提出了五大重振目標，包括：提升發展質量、増強區域實力、做大做強隊伍、強化品牌形象、以及重振國壽精神。集團發揮傳統優勢時，也會注重服務、科技生產力和價值提升。

副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光透露，集團1月份表現開門紅，符合預期，又指出今年開門紅與以往不同，與產品較為多元化，且以客戶需要為主導，加上集團過去幾年轉型發展，強化隊伍等因素有關。

稱去年盈警與利差下跌有關

早前國壽發出盈警，預料去年公司將會少賺50至70%。副總裁趙立軍指出利差下跌對投資收益帶來影響，又指出與股票相關的資產出現較大波動。

他解釋作為機構投資者，需配置大型資產組合。去年上半年，股票和基金佔資產比例達10%。交易類資產是按照公允價值計量，損益直接計入當期。可是公司會計規則較嚴格，浮動虧損20%就會計入損益。

趙立軍表示，會針對會計變化進行配置，例如多配置高息股，亦會加強管理投資委托人的配置能力，建立長期投資、價值投資、核心投資和研究驅動的原則。