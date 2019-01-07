宏利推兩款傳承保障儲蓄計劃　供保15年可鎖定終期紅利

傳統保險產品若投保人身故，只能由受益人拿取。為迎合客戶需要，宏利香港首次推出兩款可更改受保人傳承保障儲蓄計劃，分別為「豐譽傳承保障計劃」及「創富傳承保障計劃」，兩款計劃均可以無限次更改受保人，讓客戶靈活把財富傳承給下一代。客戶更可在第15個保單周年日或以後的保單周年日，鎖定達50%的終期紅利，可選擇即時提取，或轉至每年紅利以積存生息。

宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，兩個計劃的回報率需視乎客戶的供款年期來定，若客戶一直供保，可有滾存效應。以客戶選取5年供款計劃、已供保30年為例，如選用「豐譽傳承保障計劃」，保證回報為約1.3%，預期回報為約5.2%，保證回本期為15年，預期回本期為10年。如選用「創富傳承保障計劃」，保證回報為約0.8%，預期回報為約6%，保證回本期為20年，預期回本期為8年。

每月保費最低170美元和90美元

「豐譽傳承保障計劃」針對追求穩健回報的客戶，「創富傳承保障計劃」針對風險接受能力較高的客戶。投保人可分5年或10年繳付年費，每月保費分別為最低170美元（約1,326港元）和90美元（約702港元），當中「豐譽傳承保障計劃」可以整付保費，年費為9,275美元（約72,345港元）。

紀榮道認為，以往大眾認為財富傳承只適用於有一定財產的人，該兩個計劃的入場門檻不高，相信能讓廣大市民受惠。