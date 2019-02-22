【收市總結】手機設備股抽升　港股收復28800點　創近5個月新高

港股在午後發力，不單止收復今早跌近200點的所有失地，更在手機設備股帶動而倒升，更突破28800點，為去年7月下旬以來首次。

恒生指數收市報28816點，升186點；國企指數收市報11427點，升121點，成交額1,091億元。

瑞聲為表現最佳藍籌

手機設備股表現極為強勁，其中一個原因或與手機生產商將推出折疊式手機，以及內地對5G投放有關。其中瑞聲科技（2018）為今日表現最佳的藍籌股，升11.2%，收市報59.2元，舜宇光學（2382）升4.7%，收市報98.8元，鴻騰（6088）升3%，收市報4.12元，信利國際（0732）升幅更驚人，收市報1.56元，升13%。

內需及消費股表現亦不俗，萬洲國際（0288）收市報7.9%，升3.5%，恒安國際（1044）升2.1%，收市報64.5元，統一企業中國（0220）升4.7%，收市報7.53元。

中移動揚逾2%

中資電訊股亦獲投資者追捧，中國移動（0941）升2.1%，收市報84.85元，中國電信（0728）升0.9%，收市報4.42元。

重磅股騰訊控股（0700）在尾市時倒升，收市報344元，升0.2%，惟滙豐控股（0005）逆市向下，收市報64.4元，跌0.8%。