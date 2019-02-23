全球家族企業排名　股神投資旗艦都及唔上呢間美企.....

全球收入最大的家族企業是來自哪一個國家？又來自哪一個行業？據會計師事務所安永，聯合瑞士聖加倫大學發布的2019年全球家族企業指數中，原來論收入最多的家族企業，為美國零售這沃爾瑪（Walmart），收入達4858.7億元（美元‧下同），其聘用員工數目達到230萬人。

在排名頭十大企業，均為歐美企業，其中美國企業佔5間﹑德國佔4間，而意大利則佔1間。有關企業，有從事零售如沃爾瑪﹑亦汽車生產商如大眾汽車（Volkswagen又稱福士）及寶馬（BMW）﹑亦有從事工業的企業，如美國科氏（Koch），又有投資公司如由股神巴菲特掌舵的巴郡等。

長和為香港企業排名最高

那麼亞洲企業呢？原來來自香港及中國企業亦有不少。其中以首富李嘉誠，其家族旗下長和（0001）是中港企業排名中最高，排名21，人稱四叔的李兆基，旗下的恒基地產（0012）則排名490。中電控股（0002）為今年新榜的香港企業，排名146。

至於中國企業，由許家印為大股東中國恒大（3333）排名25，為排名最高的中資企業，碧桂園（2007）及大連萬達分別排名38及41，由張茵主理的玖龍紙業（2689）則排名290。

騰訊及阿里未有上榜

上榜的中港企業多為從事地產等舊經濟企業，為何阿里巴巴及騰訊控股（0700）卻不榜上？或許與上榜準則有關。

全球家族企業排行榜以企業的年度營收為依據，且只有對企業仍具主要控制權的家族企業，即非上市公司持股50%以上、上市公司持股32%以上，才會被列入榜單。馬化騰持有騰訊約8.63%，自然難上榜。