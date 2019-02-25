中美貿易談判　新華社稱達成互利共贏協議愈走愈近

中美貿易談判取得良好進展，內地官方媒體《新華社》及《人民日報》分別刊出評論文章，均表示正加快達成互利共贏，正目標愈走愈近。

在技術轉讓、知識產權保護等取得實質進展

《新華社》表示，舉行第7輪磋商意味着中美雙方沿着兩國元首確定的原則和方向，在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，朝着最終達成互利共贏協議的目標愈走愈近。

文章指出，本輪磋商圍繞技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面，取得實質進展，雙方磋商更具體務實、更注重細節，共識不斷增多，分歧繼續縮小。

《新華社》稱，本輪磋商圍繞技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面，取得實質進展。（路透社）

人民日報稱 共識符合中國改革開放大方向

而《人民日報》則認為，中美3個月內密集舉行3輪經貿高級別磋商，以及磋商之中不斷擴大共識，都表明了中美元首在阿根廷會晤的共識，對磋商進程有重要引領作用。今次磋商之後，人們對中美達成一份既互利雙贏、又對世界有利的協議增添了樂觀預期。

文章指出，中方一直堅持互相尊重、平等互利的談判原則，從維護兩國共同利益和世界貿易秩序出發，以最大的耐心和誠意回應美方關切，盡最大努力尋求雙方利益的最大公約數。磋商後的共識，客觀上符合中國改革開放的大方向，有助於滿足中國經濟高質素發展和人民美好生活需要。