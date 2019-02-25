【中美貿易談判】特朗普：將延遲3月1日向中國加徵關稅期限

中美貿易戰90天「停戰期」進入倒計時，美國原訂若雙方未能在周五（3月1日）限期前達成協議，將對華加收關稅。特朗普周日（24日）在Twitter表示，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），與中國國家主席習近平舉行峰會，以達成協議。

特朗普在Twitter表示，很高興中美在重要的結構性議題取得實質進展，包括知識產權保護、技術轉移、農業、服務、貿易，以及其他眾多議題。他指出，由於會談取得成果，他將會推遲周五的談判期限。他計劃與中國國家主席習近平，在佛羅里達的海湖莊園舉行峰會，訂出最終協議。

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

中美代表周日在華盛頓繼續就解決經貿問題磋。本輪談判原定上周五（22日）結束，其後決定延長兩日會議。路透社引述消息人士稱，美中談判取得全面進展，雙方討論關稅和貿易協議執行機制等問題。消息人士表示，周日的會談承接周六取得良好進展，但中國代表團會按預定周一（25日）乘飛機返北京，所以中美或會在華盛頓或北京舉行另一輪會談。

特朗普此前已在Twitter發文表示，雙方在周六的貿易磋商非常富有成果。此前有報道指，雙方就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧；但在中方如何處理國企補貼、網絡盜竊及強制技術轉移上仍存在相當分歧。

特朗普政府曾多次表示將不改3月1日談判死線，惟最近的說法又有所轉變，指如果特朗普政府認為中美雙方的談判取得重大進展，或會延長談判期限。

（綜合報道）