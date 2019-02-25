【中美貿易談判】特朗普：將延遲3月1日向中國加徵關稅期限

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中美貿易戰90天「停戰期」進入倒計時，美國原訂若雙方未能在周五（3月1日）限期前達成協議，將對華加收關稅。特朗普周日（24日）在Twitter表示，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），與中國國家主席習近平舉行峰會，以達成協議。

特朗普在Twitter表示，很高興中美在重要的結構性議題取得實質進展，包括知識產權保護、技術轉移、農業、服務、貿易，以及其他眾多議題。他指出，由於會談取得成果，他將會推遲周五的談判期限。他計劃與中國國家主席習近平，在佛羅里達的海湖莊園舉行峰會，訂出最終協議。

中美代表周日在華盛頓繼續就解決經貿問題磋。本輪談判原定上周五（22日）結束，其後決定延長兩日會議。路透社引述消息人士稱，美中談判取得全面進展，雙方討論關稅和貿易協議執行機制等問題。消息人士表示，周日的會談承接周六取得良好進展，但中國代表團會按預定周一（25日）乘飛機返北京，所以中美或會在華盛頓或北京舉行另一輪會談。

特朗普此前已在Twitter發文表示，雙方在周六的貿易磋商非常富有成果。此前有報道指，雙方就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧；但在中方如何處理國企補貼、網絡盜竊及強制技術轉移上仍存在相當分歧。

特朗普政府曾多次表示將不改3月1日談判死線，惟最近的說法又有所轉變，指如果特朗普政府認為中美雙方的談判取得重大進展，或會延長談判期限。

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（綜合報道）

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