報告指中國去年境外地產投資急降逾6成　並出售逾930億元境外物業

戴德梁行近日發布《2019年中國境外地產投資意向調查》報告顯示，在嚴格的投資監管政策和緊縮的融資背景下，2018年中國境外地產投資跌至157億美元，按年驟降63%，為近4年新低。

與此同時，內地投資者的境外地產投資活動已從大量海外收購轉向資產處置。據Real Capital Analytics（RCA）數據顯示，去年全年境外有超過120億美元﹙約936億港元﹚的物業資產被國內投資者出售。

分析料，內地投資者普遍對境外地產投資持謹慎態度。﹙視覺中國﹚

中資境外地產投資 香港居首

中資境外地產投資地區排行方面，據RCA數據顯示，2018年香港連續第二年位列首位，全年總計錄得95億美元成交額，惟按年下降20%。美國和澳洲以23億及13億美元分列第二、第三位。

報名指出，儘管當前中美貿易摩擦及英國脫歐存在不確定性，戴德梁行調查報告顯示美國和英國仍將是內地投資者海外地產投資的首選目的地，分別位列榜單第一和第三位。

養老地產興趣漸增

投資類型來看，戴德梁行報告顯示寫字樓和住宅投資仍最受中資青睞。令人意外的是養老地產興趣漸增，從第六位上升三級，一舉成為今年最受青睞投資物業類型的第三位。投資意向下降最大的是酒店板塊，按年下降50%。

戴德梁行於報告內指出，內地銀行業仍對與房地產相關的貸款持續收緊。（視覺中國）

料內銀保持收緊的信貸政策

展望2019年，投資者普遍對境外地產投資持謹慎態度。戴德梁行報告指出，表示受到境外投資監管政策較大或嚴重影響的受訪者從2017年的50%急劇上升到65%。另外，僅有18%的受訪者認為2019年國內地產融資情況將變得寬鬆。

戴德梁行大中華區研究部董事總經理林榮傑預計，年內內地銀行對地產行業仍將保持收緊的信貸政策，這將會限制中國投資者在境外任何地方進行地產投資。他補充，將會看到更多投資者對其現有物業資產進行處置，包括中國內地。

戴德梁行大中華區資本市場部海外投資主管張令青則表示，報告中投資者對投資目的地的傾向、人民幣匯率變化和全球物業價格的看法，均表明目前內地投資者正變得越來越理性，並嚴格按照國家投資政策來選擇投資物業。