會德豐買入海航最後一幅啟德地　梁志堅料投資額過百億元

會德豐（0020）旗下會德豐地產早前以68.89億元取得海航最後一幅啟德地，集團副主席梁志堅出席傳媒聚會時表示，不會形容接手價是「抵」，計完數後是與市價相若。

他預計建築費每呎4,000至5,000元 ，總投資額超過100億元，項目將跟隨該區需求發展。

今年主力推三盤 涉2400伙

至於去年表現，梁志堅稱全年銷售成績接近300億元，涉及2,143伙，按年增長逾10%。他預計今年將推出3個樓盤，涉及2,400伙，包括日出康城第七期、茜發道項目，以及山頂道77號至79號項目。

他直言今年對發展商而言是充滿考驗，預計香港外圍經濟，對上半年樓市持觀望態度，預計平穩發展，相信隨着中美貿易糾紛逐步解決，料下半年轉趨明朗。

梁志堅認為辣招是因應時限推出，不一定要永遠實行，發展商會配合政府解決房屋問題。（陳嘉碧攝）

本港背靠中國 2047年前享獨特優勢

被問到有否需要撤辣，他指出辣招是因應時限推出，不一定要永遠實行，而發展商重點是配合政府需要，幫助解決住屋問題。

梁志堅認為本港背靠中國、擁自由貿易港優勢，而中港聯繫日益加深，大灣區發展對本港有所裨益，不少地產商已於大灣區有所投資，包括房地產、工業等。他強調，本港在2047年前仍享有獨特優勢。