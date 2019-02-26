貝佐斯成胡潤榜首富無難度　但36歲擁950億人幣身家竟係佢？

世界上最富有的人是誰？相信讀者也可以大約估得到，不是亞馬遜行政總裁貝佐斯，就是微軟的創辦人比爾‧蓋茨。這兩人確是胡潤最新公布的全球富豪榜的第1及第2名。貝佐斯以9,900億元（人民幣‧下同）身家，成為全球最有的人，比爾‧蓋茨以6,500億元則排名第2。

亞馬遜行政總裁貝佐斯，以9900億元人民幣身家，成胡潤榜的首富。（視覺中國）

排名基本上變化不，可是身家變化則較為明顯。蓋茨1年內身家增值7%，以一名身家數以千億元人民幣計，有7%增長屬相當驚人。可是貝佐斯的身家，卻可以在1年內增值20%，除了驚人外，暫時並無想出其他形容詞。

今年9月退任阿里巴巴主席的馬雲，身家高達2600億元人民幣，為大中華區首富。（視覺中國）

李嘉誠身家2000億元人民幣

那麼大中華區身家最豐厚者又會是誰？不錯，仍是人稱雙馬，即阿里巴巴主席馬雲及騰訊控股（0700）主席馬化騰的天下。兩人近年不停在玩「二人轉」，有一年是馬化騰排榜首，下一﹑兩年便到了馬雲稱王。今年馬雲為大中華區內最富有人士，馬化騰則排第2。至於中國恒大（3333）主席許家印則排第3。由於3人身家相差最多100億元，只要3人旗下公司股價再今年內有較明顯升幅，明年排名又會有新變化。

至於去年退任，成為長和系資深顧問的李嘉誠，則以2,000億元身家成為大中華區內第4名富豪。

長和系資深顧問李嘉誠，身家達2000億元人民幣，為大中華區第4大富豪。（視覺中國）

Levi's母公司家族成員首上榜

除了上述已上榜多年的富豪外。今年亦有不少新晉富豪，特別是在大中華富豪榜，如拚多多的黃崢，以及抖音母公司字節跳動的創辨人張一鳴等。兩名新晉富豪均是內地創科行業的代表人物。黃崢及張一鳴分別為39及36歲，身家已達到1,000億元及950億元，反映出內地創科行業的創富能力何等驚人。

部份新晉富豪能夠在今年上榜，與公司成功上市有關，如黃崢及海底撈（6862）的張勇及舒萍夫婦。作為經典潮牌的Levi’s，將會在今年內重新上市，Haas家族持有該品牌的母公司，兩名家族成員Peter E Haas Jr及 Mimi L. Haas便首次上榜。