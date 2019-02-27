【財政預算案】政府﹕下財年供應1.55萬伙

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中，提及2019至2020年度賣地計劃。

政府消息人士指出，在下個財年度賣地計劃共15幅住宅地皮，當中7幅為新增用地，預計可供興建8,800多伙單位，加上鐵路物業發展、市建局、私人發展和重建用途，預計全年潛在土地供應1.55萬伙。

政府認為住宅成交量和價格於去年下半年回軟，但樓價仍與市民需求脫節，政府現階段無意撤銷任何需求管理措施。

商業樓面面積方面，將包括7幅商業地，預計可提供81.46萬平方米樓面面積，當中可提供最多2,900個酒店房的樓面面積。

政府消人士指出，當局預測2019/20年度地價收入為1,430億元，較2018/19年度地價收入1,159億元增加23%。政府消息人士透露，印花稅收入當中，6成為房屋稅款，4成為股票市場稅款。

房屋儲備金滾存至824億元

另一方面，政府消息人士透露，因房屋儲備金未有需要動用，加上房屋儲備金並無列入財政儲備，未能反映真實財政儲備，故將房屋儲備金回撥至財政儲備，但為免扭曲單一年度財政狀況，故分4年撥入，每年約200多億元。2014年政府使用財政儲備成立的房屋儲備金，目前滾存至824億元。