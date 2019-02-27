新世界鄭家純：收購富通感保險業在大灣區潛力大　惟地產仍屬主力

新世界發展（0017）集團董事會主席鄭家純出席業績會時表示，集團長遠發展策略圍繞一帶一路和大灣區發展，並已見到大灣區和香港已慢慢融合。

他稱新創建集團（0659）收購富通，正是因看準大灣區擁有7,000萬人口，對保險業擁有龐大發展潛力，同樣機場航天城也是相信建立大灣區商業圈好重要而投，積極配合國家發展策略，前瞻香港發展形勢。

鄭家純強調集團主力仍是地產，是用創科提升產品，並透露在醫療、養老、教育和IT服務整合，帶給住宅項目一條龍服務，更指副主席兼總經理鄭志剛已於此做到一些成績。

鄭志剛（圖左）稱，將會與騰訊合作，在大灣區孵化15間企業。（陳嘉碧攝）

未來5年大灣區養老床位增至5000個

鄭志剛補充，11月已推行新養老品牌，已在港有1,200個床位，未來5年內大灣區會將老人院床位增至5,000個，區內社區健康中心與復康中心連接，以及將在港培訓護理人員輻射至大灣區。

他又期望養老科技將佔養老板塊將佔30%的收入，但強調生產力需要時間搭建，預計需時3至5年，因需要在大灣區落點和進行收購。

尚有60億至70億投放至大灣區土儲

教育方面，他指新土地上增設國際學校、教育機構，形成新生態圈的概念，富通也是戰略伙伴合作。至於科創方面，鄭志剛稱2年前已從100個項目中選出6至7間初創企業培育，未來將與騰訊（0700）在大灣區合作孵化15間初創企業，已有200間申請企業中55%為香港企業、35%則是內地企業。

另外，鄭志剛指出，集團積極發展創科，其創科中心已於2至3年前在廣州設立，已取得70個IP，並有部分人工智能、人臉辨識等技術已應用在國內商場。

他又透露，早前計劃投資200億元人民幣至大灣區土地儲備，資金現時尚未用完，約剩餘60億至70億元人民幣會繼續投資。