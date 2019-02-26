新創建：富通保險與新世界系跨平台合作　抓緊大灣區機遇

新創建（0659）去年底宣布以215億元收購富通保險，進軍保險業，行政總裁馬紹祥今日在業績記者會表示，富通保險將與新創建和整個新世界（0017）體系的醫療保險、保養、養生業務作跨平台合作，亦可借助新世界系內的大灣區資源來擴展業務。

馬紹祥指，香港保險業受惠於高資產值人口的快速增長，及人口老化和高儲蓄率等因素，前景相當理想，加上香港是內地和海外尋求全面環球金融產品的首選地點，而富通財務穩健，甚至遠高於監管要求，因而作出收購。

收購富通無須母公司新世界支持

執行董事何智恒指，在215億元的融資安排上，公司年初已發行10億美元永續債，加上手頭現金70多億元，及已安排的銀團貸款，收購資金上不用母公司新世界支持。

何智恒又指，富通主要做人壽保險，與新創建旗下港怡醫院和內地11個醫療中心，及新世界系內的醫療及顧客方面有巨大的協同效應。他又指，公司收購每個新業務都會考慮現金流和盈利貢獻，目前主要先發展保險業務，暫時未有計劃進軍其他金融板塊，又指富通保險目前沒有改名的打算。

馬紹祥預計，大灣區內的人流和車流會持續增長，集團會捉緊大灣區的機遇。（區嘉俊攝）

盈利下跌趨勢是轉型機會

執行董事鄭志明表示，雖然公司盈利有下跌趨勢，但管理層視之為一個轉型時候，將公司式微的資產和板塊「大執位」，換來有前景的業務和資產。

他說，旗下服務行業會由保險與醫療業務形成新業態，傳統建築則會與機械、人工智能、物聯網形成有現金流的新板塊。另外，在基建行業上，會把能源等前景較小的業務重組，以公路、航空、鐵路物流運輸和環境共4個板塊形成新體系，相信業務執位後，前景會更亮麗。

馬紹祥指會捉緊大灣區機遇

大灣區發展綱要不久前出台，馬紹祥指，國家希望以高鐵和高速公路為主體，實現一小時生活圈，料區內的人流和車流會持續增長，目前集團在大灣區有7條主要收費道路，以及旗下飛機租賃業務，富通亦會在前海、南沙及橫琴等地設立經營機構，提供跨境醫療保險業務，公司會捉緊大灣區的發展機遇。