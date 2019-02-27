【財政預算案】擬購物業提供社福設施　代理：留200億太多喇

政府在《財政預算案》中建議撥款200億元購置60個物業，以提供設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計約8.6萬人受惠。

政府消息人士指，目標是在3年內購入約60個3,000至4,000平方呎的空置單位，提供非住宿的照顧及護理服務，購入後會做簡單裝修，最快1年多後投入服務。消息稱，若單靠政府撥地興建，由覓地到落成起碼以10年計，直接購入物業至少快8年時間，亦可增加服務名額。

代理：政府預鬆太多

雖然政府仍未交代細節，利嘉閣（工商舖）地產高級營業董事鄭得明表示，若果政府有意買入街舖或商場去提供相關服務，相信會以較偏遠、相對「冇咁旺」的街道入手，因此他認為，預留200億元資金買60個物業，以目前市況而言，已經是「預鬆咗太多喇」。

他解釋，以長沙灣青山道一些較偏遠的街舖，地舖連閣樓都只需約1億元，面積已經有數千呎；又例如大角咀，目前平均約1萬元1平方呎計，「1億元已經買到成萬呎舖」。更進一步的是，就算到尖沙咀這類遊客區，除一線地段如北京道、海防道等，「拎住3億幾去金馬倫道找業主，報個價，我估他們想一想就已經答應，又或者去首都廣場，你出番那批業主當年買入價的一半，他們都即刻應承。」

2013年首都廣場一個約100呎的舖位，成交價約700萬元，若政府以一半價錢，即每呎約35,000元購入合共4,000呎的面績，未計其他洗費，只需1.4億元。

鄭得明笑言，尖沙咀首都廣場的業主，應樂意向政府沽出手上舖位。（資料圖片）

港島區成交價下跌

他指出，過去街舖的成交，主要靠自由行及港人消費去支撐，「香港人以食為主，自由行就來港購物。不過依家自由行最多只會由佐敦『殺』落尖沙咀買東西，再唔係就到西北區（屯門、北區等）買藥妝。自由行已經好少去港島區，最多只係銅鑼灣，所以中環等舖租已經跌了好多，就算回穩都好難升番上高位，」他又指，目前上水等地方的租金或成交價屬「價量齊升」，升幅達十幾%。

問到會否擔心政府「入市」推高價格。鄭得明指，去年全年約有1700宗舖位成交，當中超過一半是500萬或以下的交易，「（大額）成交小，所以唔會有呢個問題。」

料政府主力向發展商「埋手」

因此他預料，政府預料200億元，主要有兩個目的，其中一個是「預鬆啲」，「我諗政府預百幾億就可以搞掂，不過預多少少，費時追加撥款。」另外是政府或會集中與發展商合作，去收購他們的「貨尾」商場，「未必買街，因為做得老人院呢類，多數都係舊樓，到時買完舖又洗成7、80萬（元）大維修，又會話政府『中伏』。」他估計，60個物業當中，約有20個會是街舖，其餘應會與發展商合作。