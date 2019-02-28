銀娛呂耀東：斥15億元翻新澳門銀河等項目　

銀娛（0027）去年第四季貴賓廳博彩收入下降，副主席呂耀東在業績記會上指，貴賓廳業務會受中美貿易談判、人民幣波動、消費信心等短期因素影響，但長遠對前景始終有信心。

問到澳門實施賭場地方禁煙令對貴賓廳業務的影響，呂耀東說，有關措施1月才實施，目前評論仍言之過早，且貴賓廳收入不會只受一個因素影響，強調會集中做好業務，展望2019年將有穩中向好發展。

他說，港珠澳大橋落成，且有直通車直達等，能有利中場收入，公司會在服務和硬件軟件做好，希望留住客人。他亦認為，大灣區內有很多商機，基建貫通9個城市和2個特區，令人流、物流和信息流加快，除了有利澳門博彩業收入，對整個大灣區的旅遊業生意都有信心。

澳門銀河第三及四期2020年及21年落成

銀娛斥資15億元，翻新旗下的澳門銀河、澳門星際酒店及澳門百老匯，預計在2019至2020年陸續完工。呂耀東指，客人口味每年都有變化，有需要翻新，迎合市場需求，澳門銀河第三期及四期則期望在2020年中和2021年落成，多發展非博彩產品，有更好的服務和設施去接受未來競爭。

呂耀東未有透露橫琴項目的具體進度，指一直與政府接觸，希望投資能得到政策支持，又指大灣區的具體政策近日落實，公司推進橫琴項目時將更有信心。