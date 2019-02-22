金沙中國去年盈利升17%　擬未來3年加碼投資逾170億元

金沙中國（1928）公布去年全年業績，期內利潤按年升17%至146.8億元，經調整EBITDA增加17.9%至241.1億元，收益淨額升14.2%至678.5億元，每股派息1.99元。

賭場業務收益淨額升16%

金沙中國表示，去年內地訪澳旅客升14%至2,520萬人，創下紀錄新高，帶動各項業務向好，其中娛樂場業務收益淨額升15.9%至68.16億元（美元‧下同，約534.4億港元），集團指主要是由於貴賓及中場板塊的強勁增長；客房業務收益淨額升12.7%至7.34億元（約57.5億港元），購物中心則升5.8%至5.07億元（約39.7億港元）。

以金沙旗下各賭場的經調整物業EBITDA計，澳門威尼斯人升21.2%至13.78億元（約108億港元），金沙城中心升19.9%至7.59億元（約59.5億港元），澳門巴黎人升17.5%至4.84億元（約37.9億港元），澳門百利宮則升12.4%至2.62億元（約20.5億港元）。

集團主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，將於未來3年額外投資22億元（約172.5億港元）以擴展酒店房間、零售及娛樂產品，包括於澳門瑞吉大樓套房及澳門四季大樓套房，增設超過600間新豪華套房。他又指，集團旗下的新項目澳門倫敦人有望於2020至2021年分階段完成。