【A股入摩】滙豐料5至10年內吸資4.7萬億元　外資影響力擴大

國際指數公司MSCI明晟公布諮詢結果，決定分階段將中國A股在MSCI新興市場指數中的權重，逐步提升至3.3%。滙豐預料，A股將於未來5至10年吸引逾6,000億美元（約4.7萬億港元）外國資金湧入，令外資對中國市場的影響力加大。

外資已佔A股公眾持股量約7%

滙豐環球資本市場股票業務亞太區主管彭偉基表示，歡迎MSCI的舉措，並指外資現時是A股市場主要的機構投資者之一，截至去年9月底已佔公眾持股量6.8%。他認為，隨着中國持續進行金融市場改革，富時羅素及標普納入A股，而彭博巴克萊亦納入中國債券，相信今年將有更多納入及擴大中國市場權重的消息。彭偉基亦指，中國一系列開放資本市場的成果，加強了境内外投資者信心，預期外資對中國境內市場的影響愈來愈大。

根據諮詢結果，MSCI將於今年5月將指數中現有的中國大盤A股納入因子從5％增至10％，同時以10％的納入因子納入中國創業板大盤A股；8月時會將指數中的所有中國大盤A股納入因子從10％增加至15％；明年11月則會將所有中國大盤A股納入因子從15％增加至20％，同時將中國中盤A股（包括符合條件的創業板股票）以20％的納入因子納入MSCI 指數。