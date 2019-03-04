【大灣區】創興銀行料跨境人民幣拆借將落實　刺激本港人幣資金池

《粵港澳大灣區規劃綱要》於上月中正式出台，創興銀行（1111）副主席兼行政總裁宗建新預料，粵港澳三地有望開展跨境人民幣拆借，有助刺激本港人民幣資金池。

料人幣拆借活動頻繁

宗建新出席傳媒午宴時指，由於人民幣資金配置選擇有限，加上內地限制資金出境，近年本港人民幣資金池不斷收緊，但隨着跨境人民幣拆借有望於大灣區框架下落實，將重新刺激本港人民幣資金池增長，區內拆借活動或會較上海自貿區及境外拆借更頻繁。

他又指，創興已獲廣東省人民銀行批准，成為其中一間人民幣跨境資產轉讓試點銀行，可以在香港總行及內地分行之間轉讓人民幣資產。宗建新透露，目前該行正籌備將廣州分行部分信貸資產轉售予香港總行，相信此舉有助跨境調配資產，為本港人民幣存款帶來新出路。

宗建新認為，跨境人民幣資產轉讓將可擴大本港人民幣的投資出路，帶動人民幣資金池增長。（視覺中國）

擬於大灣區增設支行

宗建新預料，基建項目將為大灣區規劃打響頭炮，現時廣州政府已着手研究項目清單，相信創興將可透過兩大股東越秀及廣州地鐵的資源，為區內基建提供融資、存款及結算等服務。該行已於去年6月設位大灣區辦公室，負責統籌區內協作。他表示，計劃今年於區內增設1至2間支行，而新獲批的上海分行亦有望於年內投入運作，下一步擬於北京增設分行。

創興銀行去年除稅前溢利錄得23%可觀增長，宗建新透露，今年將重點加強中小企業務發展，期望中小企貸款可錄得約1成增長。他續介紹稱，該行除了以數碼化流程簡化開戶流程，亦會透過母企越秀集團的客戶網絡，吸納優質中小企客戶。宗建新認為，雖然外圍經濟仍未明朗，但今年以來中港經濟表現不俗，不少企業仍然錄得訂單增長，有信心今年貸款增長可達到原定目標。