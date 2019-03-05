華置去年少賺近73%　稱若恒大股價達滿意水平或沽售兼派特息

華人置業（0127）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為10.15億元，按年大減72.6%，派末期息0.1元，與去年持平。連同中期息，全年派息0.11元。

華置去年股東應佔溢利大減，主要受投資收入淨額按年下跌79.9%至5.42億元，以及投資物業公平值變動減少78.4%至1.22億元影響。

公司亦表示，去年核心溢利為7.18億元，按年減少78.9%。

華置指出去年收入為8.43億元，按年下跌4.44%，收入下降與買賣物業銷售減少有關。在2017年華置來自物業銷售收入為9.9億元，去年則為2.74億元。租金收入則按年增加7.7%。

料英國投資物業帶來穩定收入

對於公司未來發展，華置指出中美貿易戰發展仍存在變數，環球經濟前景仍受多項不明朗因素影響，預料今年仍滿布挑戰。

公司指出本港樓市在過去數個月降溫，乃受到中美貿易局勢持續緊張﹑預期加息及環球股市調整壓力所致。不過隨着港珠澳大橋落成，及廣深港高鐵開通，推高內地訪港旅客數目，促使旗下投資物業受惠。

英國方面，公司指出脫歐對該國帶來不明朗，惟公司在當地4項商業及住宅項目均屬長期投資，預料當地物業租賃業務，長遠而言為公司帶來穩定收入。

中國方面，與美國持續貿易糾紛及經濟增長放緩，均對中資股及債券帶來不利影響。公司將繼續物色有潛力的證券投資，並審慎留意市場表現，務求提高證券投資業務回報。

此外華置表示，若中國恒大（3333）的股價達滿意及吸引水平，會考慮沽出股票並派發特別息。