調查指逾半本港中小企睇淡今年經濟　約7成料貿易戰為幕後黑手

中美貿易關係持續降溫，據報雙方有望於月底達成貿易協議。但有調查顯示，本港中小企對經濟前景感到悲觀，逾54%預期未來一年經濟將會轉差，當中67%認為國際貿易爭議將是主要原因。

約7成受訪者憂貿易戰影響經濟

昆士蘭保險於去年11月訪問415間本港中小企，發現中小企相信經濟轉差的三大因素，分別是國際貿易爭議（67%）、營運成本上升（54%）及全球競爭加劇（46%）。然而近74%中小企仍預期今年業務將維持穩定，甚至有所增長，只有7%認為經濟放緩或國際貿易爭議是其業務的最大挑戰。

此外，醞釀已久的粵港灣大灣區規劃綱要，於上月中正式出爐。調查發現約59%受訪者均只於香港營運，47%無意擴展至香港以外地區，但在有意「走出去」的企業中，有46%將大灣區視為拓展業務的首選。

調查顯示，有67%中小企認為國際貿易爭端是經濟轉差的主要因素。（視覺中國）

約14%中小企未有保障計劃

然而調查顯示，本港中小企普遍未為海外擴張的風險做足準備。昆士蘭保險北亞地區行政總裁于蕾指，有62%中小企憂慮因業務中斷而導致收入損失，但有14%中小企均未有保障計劃以應對威脅，在員工數目少於10人的微型企業中，該數字更高達兩成。她指出，去年超強颱風「山竹」吹襲香港後，企業的風險保障意識確有提升，未來會繼續循不同渠道加強教育。