朱太：帳戶實名制大勢所趨　惟需慎重考慮及界定匯報界線

證監會最快在今年上半年，就港股買賣全面實施實名向市場進行諮詢。《信報》報道，正在北京出席兩會的金利豐金融（1031）行政總裁朱李月華指出，或會有個別客戶感到不喜歡，惟相信實名制已是大勢所趨，同時券商已應證監會要求，須報告客戶資料，所以操作難度不大。

不過朱李月華亦反問，若透過基金投資，實名制將會匯報至哪一個層面的投資者，認為要慎重考慮及界定匯報界線。

籲同業減低向客戶借貸比例

在談及證監會調整券商孖展借貸比率，以免券商過度借貸帶來風險時，她指出同業有感到憂慮。縱使她理解去年市況過於波動，促使當局收緊監管，惟希望證監會能考慮整體市場能力，不要「鎖得太多」，亦建議同業借貸比例不應過大，並應補充資本金。

至於上海即將設立科創板，朱李月華指出中港市場不同，香港可以吸引基金及外資，建議兩地監管機構及交易所多作溝通。

另一方面證監會多次於憲報內指出凍結金利豐客戶的帳戶。朱李月華指出已向證監會反映，若在憲報內只提及券商名字，卻將客戶及公司名字隱去，對券商不公平。她又指出當局已承諾在新聞公告內，會強調券商本身並非調查對象；並表示即使客戶帳戶遭凍結，若客戶未有償還孖展，券商仍有權沽貨補倉。