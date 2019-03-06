港交所DQ中大國際　明日起取消上市地位

中大國際（0909）從明日早上9時起，將取消上市地位。

該公司自2011年9月5日起暫停買賣，以待刊發公告釐清有關該公司現已被停職的執行董事徐連國，及前執行董事徐連寬涉嫌挪用1.5億元人民幣一事。其後該公司失去對內地附屬公司控制權。

由於中大國際未能符合《上市規則》第13.24條發行人須有足夠業務運作或資產的規定，聯交所於2015年9月24日﹑2016年4月25日及2017年5月18日，將該公司置於除牌程序的第一﹑第二及第三階段。

停牌逾7年曾尋求復牌

該公司於2017年11月7日向聯交所提交復牌建議，當中涉及新上市申請，並獲准於2018年5月31日或之前，就提交復牌建議遞交新上市申請。可是在2018年5月31日前，並無遞交有關新上市申請。因此在2018年6月8日，根據《上市規則》第17項應用指引，取消該公司上市地位。

中大國際於2018年6月15日向上市（覆核）委員會申請覆核除牌決定。上市（覆核）委員會於2018年9月18日維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。該公司於同月27日，決定向上市上訴委員會尋求覆核。在今年3月4日，上市上訴委員會維持上市（覆核）委員會的決定，取消該公司上市地位，並從明早9時起取消。