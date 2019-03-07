三成受訪打工仔指毋須OT最重要　越年輕越重視工作及生活平衡

找尋工作時，薪酬一向是「打工仔」最看重的因素之一。不過，根據jobsDB的最新研究發現，維持「工作與生活平衡」亦是「打工仔」決定新職位的重要考慮因素，僅次排名第一的「薪金和報酬」。同時，亦有三成人認為毋須超時工作最為重要。 jobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，結果顯示「打工仔」對工作安排能夠配合自己的生活節奏有強烈訴求，呼籲僱主應多考慮僱員感受，工時長不等於可提升他們的工作表現及生產力。

jobsDB調查發現，有三成人認為毋須超時工作最為重要。（VCG）

教育及培訓界最渴求 工作與生活平衡

jobsDB早前為20個行業，近6,000名本地求職或準備求職人士進行研究。結果發現，有13.1%的受訪者指能維持「工作與生活平衡」是他們決定新職位的重要因素，僅次於20.1%的「薪金和報酬」；第三位才是「事業發展機會」，佔10.3%，顯示「打工仔」對工作安排能夠配合自己的生活節奏有強烈訴求。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，在眾多行業中，最渴求「工作與生活平衡」的行業是教育及培訓界，第二位則為會計、核數或稅務界。他又指，求職者每次轉工時，都期望有23.6%的工資增幅。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，對打工仔而言，薪金雖然重要，但工作與生活平衡更加重要。（王潔恩攝）

三成人認為毋須OT最重要

研究發現，有六成本地「打工仔」認為跟隨釣眾假期及五天工作周是最必需及基本的工作條件。有近五成人認為，若要加班工作，公司應提供相應的金錢或假期補償，有三成人則認為按正常時間上班，毋須超時工作最為重要。

不願輪班或到大灣區工作

結果又發現，本地僱員最不願輪班工作，有六成人更會因而推辭獲聘職位，亦有逾三成人因要經常出差公幹而放棄任職。研究又指，有逾一半人不會接受被派駐到包括大灣區在內的南中國地區，或南中國以外其他大陸商業城市；更有三成人不欲到海外工作。