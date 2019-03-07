【三八婦女節】瑞銀：7成港女財政大權交畀配偶　中女依賴度最高

三八婦女節又到，《瑞銀投資者觀察》報告發現，71%香港女性把長遠財務決策交予配偶，遠高於全球女性的比例58%。

研究涵蓋全球9個市場，共訪問近3,700名已婚、喪偶及離婚女性，當中2,251名為擁有至少100萬元（美元‧下同）可投資資產的已婚女性，以及過去5年內離婚或喪偶、擁有至少25萬元可投資資產的單身女性。

僅兩成受訪港女主導長遠財務規劃

其中在香港訪問367名女性，包括267名為已婚女性，100名為喪偶或離婚的女性。報告指出，本港大部分女性在管理日常開支（77%）及大額購物決定（78%）方面，擔當主導角色或與配偶共同決策。

然而，僅20%的香港女性主導長遠財務規劃，例如投資及保險等。而9%香港女性則與配偶共同決策。

瑞銀財富管理中國業務主管呂子杰表示，女性較傾向於長期穩定的投資，不希望過分投入於頻繁交易上，加上女性一旦交由專業人士管理投資，就會全權交由他們處理，忠誠度較高。

瑞銀財富管理中國業務主管呂子杰（中）表示，女性較傾向於長期穩定的投資，不希望過分投入於頻繁交易上。（陳嘉碧攝）

中女在財務決策上倚賴配偶比率最高

另外，香港女性把財務決策權交予配偶的年齡層分布中，最高比率是35至50歲，達77%人會把財務決策權交予配偶，其次為50歲以上女性，有68%，及後為20至34歲的千禧世代，有65%。

她解釋，當中80%港女是表示傾向與配偶分工合作，以專注處理其他工作，如家庭和孩子教育上。

八成受訪單身港女後悔無管理財務

不過，令人擔憂的是受訪的喪偶或已離婚的香港女性當中，82%受訪女性在婚姻結束時，發現財務狀況有負債情況，而85%女性更希望自己當初有更積極參與長遠財務決策。

呂子杰續指，女性必須引以為鑑，明白財務規劃能為她們在目前及未來的生活獲得自主，才感在人生的任何階段也盡享財務保障。