90後最大的財務壓力　原來係源自呢樣.....

你有壓力，我有壓力。不論是哪一個年齡階層，總有其財務壓力要面對。不過，據投資者及理財教育委員會（投委會）對街訪方式於去年12月訪問688個18至69歲的香港成年人。發現原來每個年齡階層，面對的財務壓力大為不同，其中90後的香港市民，信用卡債務為主要憂慮。

不少調查均已指出，香港市民手頭擁有超過1張信用卡，並有機構在去年年中時指出，95後市民結欠信用卡債務達到7.9億元，短短2年內增加2.29倍至7.9億元。有關數字與今日投委會公布的調查結果，有一定趨同性。投委會指出，有27%的90後受訪者表示，信用卡債務為最主要憂慮。

調查亦發現，90後的受訪者中，有34%為「月光族」，比例較高年齡組別為高。

子女教育開支 成70及80後受訪者最主要憂慮

那麼80後的受訪者最令其感到財政壓力，是來自哪些範疇？或許不少80後及70後已為父母，所以子女教育開支為最令他們感到憂慮的財務壓力來源，分別佔兩個年齡階層的21%及43%受訪者。而即將要考慮退休的60後，有24%受訪者指出，醫療費用為最令其感到憂慮的財務壓力之源。

財務感到壓力，與收入及支出關係最大，惟亦不可以忽略理財的重要性。原來有59%的受訪者指出，在過去一年在理財方面感到遺憾，與過度消費及未有投資有關。

由於欠缺足夠財務準備，有56%受訪者表示無法實現或需要延遲包括置業﹑旅行及退休等目標。

70及80後受訪者，最主要財務壓力來源子女教育開支。（視覺中國）

近半受訪者缺乏財務目標

為何要延遲實現目標？40%受訪者指出，過度消費是令目標延實踐的主要原因，不過還是老問題，收入不足才是主要原因，佔比達到55%受訪者。

此外調查又發現，近47%受訪者缺乏財務目標，而有訂立財務目標的受訪者中，大多數都沒有一個全面性（即包括短、中及長期）的目標，特別是普通90後則僅訂下短期目標。

為何年輕一代無法訂立長遠目標？投委會總經理李博衛（David Kneebone）表示，年輕一代缺乏長遠目標與遙不可及的高樓價亦不無關係。