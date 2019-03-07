梁國權4月起退任：港鐵保持車程準時度99.9%　同事付出很大努力

即將於4月1日退任的港鐵（0066）行政總裁梁國權，在他最後一次主持的業績發布會上表示，在港鐵服務17年，見證公司載客量由210萬人次上升至590萬，這樣繁忙的系統仍然能夠保持準時程度99.9%的高水平服務，同事在背後付出很大努力。

梁國權說，感謝大家過去對他的支持和包容，過去17年能與港鐵所有4.7萬名同事共事是他的榮幸，亦以他們為驕傲。他又表示，希望藉今次機會，歡迎下任行政總裁金澤培。港鐵目前面對一些挑戰，但同時亦有不少機會，金澤培有多年經驗，亦非常專業，必定能夠帶港鐵更上一層樓。

梁國權指，港鐵公司營運今年已經踏入第40年，多謝所有同事付出的努力，讓公司業務走向多元化，除鐵路服務外，港鐵在物業、商務，以至於中國內地發海外業務都有很好的發展。

「鐵路加物業」提供5.7萬個居所

他說，港鐵透過「鐵路加物業」的發展模式，於過去17年為香港提供5.7萬個居所，讓這些家庭可以安居。在海外亦有很好發展，目前於8個香港以外的城市參與鐵路營運，每日服務超過680萬名乘客。

梁國權今年4月1日起退任行政總裁​

港鐵在去年8月7日的公告中，宣布現任行政總裁梁國權欲提早退任，今在業績中宣布，梁國權將於今年4月1日退任行政總裁一職，並不再擔任公司董事局成員、企業責任委員會成員以及執行總監會成員。



港鐵表示，衷心感謝梁國權在過去17年為董事局和公司作出的寶貴貢獻和服務，梁國權與董事局或執行總監會並没有任何意見分歧。