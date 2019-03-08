【三八婦女節】恒生董事女性佔近4成　中生製藥滙控領展緊隨其後

作為國際城市的香港，一直努力要達到男女平權。無疑女性在香港社會不同範疇地位均已較昔日提高，不少女性更是職場的領軍人物。可是女性在本港大型上市公司董事局內，仍難有半邊天地位。據非牟利機構社商賢匯最新發表的調查顯示，恒生銀行（0011）董事局內，女性董事數目比例為38.5%，已是眾藍籌股中比例最高。

恒生多年來均由女性掌舵。梁高美懿及李慧敏，為前兩任副董事長兼行政總裁。鄭慧敏則現任副董事長兼行政總裁。

其他大型企業女性董事比例又如何？報告指出中國生物製藥（1177）則以董事局內，女性董事佔比為36.4%排行第2，滙豐控股（0005）及領展房地產基金（0823）則分別以35.7%及33.3%比率而隨其後。至於在2018年的榜首中國神華（1088），女性董事比率為30%，排名下降至第5。

中國生物製藥董事局內，女性董事佔比為36.4%。（中生製藥官網擷圖）

女性董事佔比按年僅升0.1個百分點

報告又指出，截至今年1月2日，本港恒指企業中，女性董事佔比按年微升0.1個百分點至13.9%。雖然錄得輕微增長，可是與同為競爭對手的新加坡相比，香港在此方面已落後。報告顯示，截至去年12月，新加坡的大型企業中，女性董事數目佔比已達15.2%，領先香港1.3個百分點。

印度大型企業的女性董事比重亦領先香港，截至去年3月，當地女性董事比例為14%，並限定當地每間上市公司，最少有1名女性董事。

團體促確保女性能公平參與董事局

在2016年時香港的30% Club曾訂下目標，期望在2020年時，在恒指企業女性董事數目比率達20%，長遠而言則為30%，並期望在2018年底時，所有恒指公司董事局內均有女性成員，惟後者未能如期達到。同時要在2020年達到女性董事佔比20%這目標，即在未來21個月內，仍要額增加38名女性董事。

社商賢匯行政總裁魏余雪奕指出，愈來愈多研究顯示這不但有效減低風險及加強管理，還確保商界企業有較高的成功機會。在這複雜多變的時代，各企業需要建立穩健多元的董事局以證明他們未來的存在。

她又敦促所有公司採取行動，確保女性能公平地參與服務董事局及行政局，惠及商界以至全香港。

3月8日婦女節，港交所主席史美倫出席港交所為倡議性別平等舉行的敲鑼儀式。（區嘉俊攝）

港交所主席史美倫：女性地位漸漸上升

適逢三八婦女節，港交所（0388）特別在下午舉行倡議性別平等的敲鑼儀式。港交所主席史美倫致辭時指，關注性別平等的議題，指以前女性的職業選擇很狹窄，也許只是在家擔任家庭主婦，而專業人士以男性主導，但時至今日，不少行政總裁或醫生都由女性擔任，反映女性地位漸漸上升，但直言性別平等還有很長的路要走。