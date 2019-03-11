【開市快報】恒指高開37點　騰訊、平保升1%　美團績前漲近2%

撰文：陳嘉碧
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聯儲局繼續放鴿，明確利率路徑的立場「耐心」，中美貿易談判亦持續傳出好消息。惟上周五美國公布2月新增非農就業職位數目僅増2萬人，不如預期，三大美股指數偏軟，道指收跌0.09%，報25450點，納指跌0.18%，標普500指數跌0.21%。恒指今早開報28265點，升37點（0.13%）；國企指數報11201點，升44點（0.4%）。
藍籌股開市走勢個別，騰訊（0700）升0.9%，報350元；中國平安（2318）升1%，報81.75元；港交所（0388）升0.45%，報267.8元；友邦保險（1299）跌0.3%，報74.8元；長和（0001）跌0.1%，報79.8元；長實（1113）跌1.4%，報62元，創1個月新低；中移動（0941）跌0.9%，報81.95元；滙豐控股（0005）平開，報64.25元。
華潤水泥（1313）去年全年純利升1.2倍，平開，報8.39元；舜宇（2382）上月手機鏡頭出貨量升19.5％，低開3%，報90.15元；萬科（2202）下調今年回款目標至6,000億元人民幣，高開0.8%，報29.7元。美團點評（3690）今日放榜，績前升1.9%，報57.95元。金利豐（1031）低開2.4%，報2.05元，創1個月新低。