DHL︰貿易連通性　香港全球排名18

DHL發布全球連通性指數（Global Connectedness Index，GCI），香港貿易連通性全球排名18。

今次已是DHL第5次發布有關指數，透過以國際貿易、資本、資訊及人口流動量作衡量指標，對全球化程度進行剖析。最新的全球連通性指數發現，香港於整體連通性排名全球第18位。在連通性深度方面，即量度一個地區相對於其國內經濟規模的國際流動，香港於169個國家中排名第2。

報告指，香港在貿易連通性深度得分較高。﹙路透社﹚

香港商品貿易全球排第1

香港在連通性深度得分較高，是與高人均本地生產總值有關，並受香港兩大貿易支柱──商品和服務貿易所支撑。香港在商品貿易方面（商品進入口相對於本地生產總值）全球排名第1；在整體貿易方面，香港的連通性維持全球第7。

香港在深度方面，為全球得分最高的市場之一，原因與其結構特徵有關，包括面積小、享有沿海的地理優勢，以及與其他主要經濟體使用共通語言等。

DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理黃豪恕表示，香港作為一個連接全球的經濟體，不單是享負盛名的金融、商業和貿易中心，更肩負連接中國內地和全球市場的重任，因此，香港在DHL全球連通性指數中持續位處前列 。